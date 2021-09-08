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Соболезнования губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева

8 сентября 2021 15:55
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Евгений Николаевич всегда был там, где трудно, где на каждом шагу опасность, где надо быстро и твердо принимать необходимые решения.

От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева, министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Евгений Николаевич всегда был там, где трудно, где на каждом шагу опасность, где надо быстро и твердо принимать необходимые решения. Вместе со своими коллегами-спасателями он первым приходил на помощь попавшим в беду людям.

Само его присутствие во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вселяло в его подчиненных, всех жителей территорий уверенность в том, что руководство спасательной операцией находится в надежных руках. И погиб он, как Спасатель №1, выполняя свой служебный долг, без колебаний жертвуя собой во имя спасения человеческой жизни.

Нам, жителям Самарской области, Евгений Николаевич Зиничев запомнится как истинный профессионал, настоящий патриот России, человек большого сердца, всегда готовый оказать поддержку региону в вопросах обеспечения безопасности граждан.

Вместе с коллегами, родными и близкими Евгения Николаевича Зиничева мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

 

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

 

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