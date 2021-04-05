Соболезнования губернатора Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни участника штурма рейхстага Николая Ивановича Родионова

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От лица жителей Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Родионова в связи с уходом из жизни.

Это тяжелая утрата для нашего региона. Вместе с Николаем Ивановичем, участником штурма рейхстага, ушел последний герой-свидетель тех исторических событий. Мы преклоняемся перед подвигом, который Николай Иванович совершил в годы Великой Отечественной войны при штурме последнего бастиона гитлеровской Германии. Он выстоял в смертельной схватке с коварным врагом и завоевал вместе с другими советскими солдатами для нашей страны, для каждого ее гражданина право на свободу, независимость и саму жизнь!

Николай Иванович принадлежал к поколению победителей, которое вынесло на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства.

Его многолетний добросовестный труд на благо жителей Похвистневского района и губернии в целом, вклад в патриотическое воспитание молодежи трудно переоценить.

Такие Герои и труженики, как Николай Иванович, служили и будут служить для нас образцом несгибаемого мужества, стойкости духа и любви к Родине.

Память о нашем земляке, Герое-защитнике Николае Ивановиче Родионове навсегда сохранится в наших сердцах!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров