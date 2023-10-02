Собакам подарили праздник в реабилитационном центре «ФлагманВет» в Самарской области

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В минувшую субботу, 30 сентября, в реабилитационном центре «ФлагманВет» в селе Лопатино состоялся традиционный осенний фестиваль. Внимание человека смогли получить около 70 подопечных центра. А одна собака-инвалид нашла свою семью и уехала домой прямо с праздника.

День открытых дверей в приюте, где проживает почти 300 собак, собрал множество людей, желающих провести время в компании четвероногих друзей. Уже с утра к Лопатинскому РЦ «ФлагманВет» начали съезжаться машины. Гости выгружали из багажников мешки с кормом и другие подарки для собак. А потом брали понравившегося друга и отправлялись с ним на прогулку по живописным полям. Собаки отвечали людям благодарностью, всем своим видом и поведением показывая счастье от происходящего. Гости праздника с удовольствием делали памятные фотографии с собаками в красивых, уютных и теплых осенних декорация.

Подарить радость общения и прогулок удалось почти 70 подопечным реабилитационного центра. Некоторые гости праздника приезжали не только пообщаться с животными, но и присмотреть себе друга. А один из подопечных центра, трехлапый пес Айс, поехал домой прямо с праздника! Люди, решившие забрать его к себе, уже брали собаку во «ФлагманВет», так что Айс уехал в хорошие руки.

Все собаки, живущие в РЦ «ФлагманВет», ранее по разным обстоятельствам оказывались на улице. Сейчас они социализированы и ориентированы на человека. Помимо бережного ухода, животным оказывают и кинологическую помощь. Все обитатели приюта готовы стать домашними.

«Мы придумали этот праздник для того, чтобы у собак была возможность пообщаться с людьми. Им очень не хватает этого, ведь часто гулять со всеми не получается. Праздник - это и большой вклад в социальное направление, обучение взаимодействию с собаками, в том числе детей. Юным гостям очень нравится этот праздник, они с удовольствием играют с нашими подопечными, фотографируются с ними. К нам приезжают и те, кто хотел бы завести собаку, но пока не имеет возможности. Некоторые становятся опекунами той или иной собаки, и потом приезжают навещать ее», - рассказала директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

