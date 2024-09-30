СМИ: россиян предупредили о вирусе-трояне, имитирующем сообщения от банка

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В России начал активно распространяться новый вирус-троян, который маскируется под уведомления от банков. Вредоносный код заражает устройства с операционной системой Android и заставляет пользователей поверить в ложные сообщения о списании денег, сообщают, передает РБК со ссылкой на «Известия».

Атака начинается с заражения телефона вирусом. Чаще всего это происходит через фишинговую ссылку, присланную по электронной почте под видом уведомления от банка. Троян активируется в тот момент, когда пользователь нажимает на ссылку. После этого вредоносный код начинает действовать — на экране открываются различные приложения, меняются окна и поступают фальшивые уведомления о списании средств с банковских счетов.

На следующем этапе жертве звонит человек, представляющийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщает, что произошел взлом, и настоятельно рекомендует срочно перевести деньги на «безопасный счет». По словам специалистов, вирус действительно дает злоумышленникам ограниченный доступ к устройству, позволяя им манипулировать экраном и отправлять поддельные уведомления, которые визуально похожи на сообщения от банка.

В подобных ситуациях жертва нередко поддается панике и не осознает, что пуш-уведомления являются подделкой. Поэтому, когда поступает звонок якобы от банка, многие верят, что их устройство действительно взломано, а деньги находятся под угрозой.

Различные варианты действий мошенников направлены на выманивание у жертвы информации или средств в условиях психологического давления. Эксперты утверждают, что для удаления вируса часто достаточно сбросить настройки телефона до заводских, что позволяет избавиться от вредоносного ПО.

«Троян, который взламывает онлайн-банк и выводит оттуда деньги, написать достаточно сложно. Но вирус, который будет имитировать пуш-уведомления, создать легко, и он хорошо работает как пугалка», — подчеркнул специалист по информационной безопасности Денис Калемберг.