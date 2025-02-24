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СМИ: Михаил Ефремов сорвал свое УДО из-за смартфона

24 февраля 2025 11:15
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Михаил Ефремов сорвал свое УДО из-за смартфона

Актер Михаил Ефремов может не выйти по УДО. В колонии неожиданно для заключенных прошли обширные проверки, в ходе которых искали запрещенные предметы. В результате в личных вещах Ефремова в его камере был найден мобильный телефон с доступом в интернет.

«Михаил Ефремов сорвал свое УДО — у него найден смартфон, который каким-то образом попал к нему на территорию ИК», — сообщает издание Life. Как телефон оказался у актера, остается неясным. Теперь шансы Ефремова на досрочное освобождение под большим вопросом. Для сохранения возможности УДО актеру необходимо будет доказать, что найденный телефон не принадлежал ему и он не имел к нему никакого доступа.

Согласно информации издания, в исправительной колонии №4 Белгородской области недавно прошли неанонсированные рейды, направленные на выявление запрещенных предметов у осужденных. Многие заключенные не успели скрыть свои запрещенные вещи. В числе таковых оказался и Михаил Ефремов, у которого в личных вещах в бараке был обнаружен мобильный телефон с доступом к интернету.

В 2020 году Михаил Ефремов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончался один человек. За это преступление актер был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Сейчас Ефремов активно работает над получением условно-досрочного освобождения, готовя соответствующие документы. Параллельно он принимает участие в кастингах и планирует свою профессиональную деятельность на период до 2027 года, пишет Ура.ру

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