СМИ: Градский успел жениться на Марине Коташенко за месяц до смерти 

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Народный артист России Александр Градский за некоторое время до смерти узаконил брак с Мариной Коташенко, об этом сообщает Лайф со ссылкой на МК.

Композитор 17 лет прожил в гражданском браке с моделью и актрисой украинского происхождения, которая родила ему двоих детей. Однако пара официально не оформляла свой союз, по крайней мере, об этом не было известно.

По информации МК, Градский сам выступал против бракосочетания. Он говорил, что и так обеспечивает семью всем необходимым: квартирой, авто, загородным домом.

Возможно, исходя из самочувствия, артист понимал, что в случае его смерти спутница может оказаться ни с чем. Теперь Марина сможет законно претендовать на имущество покойного супруга.

Фото: ТАСС / Вадим Тараканов / Лайф