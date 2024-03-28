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Служба занятости СО познакомила студентов с предприятием кабельно-проводниковой продукции

28 марта 2024 15:30
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Служба занятости региона реализует проект «Моя профессия», который направлен на комплектование предприятий молодыми специалистами.

Для выпускников среднеспециальных и высших учебных заведений Самарской области служба занятости региона реализует проект «Моя профессия», который направлен на комплектование предприятий молодыми специалистами. Напомним, обеспечению предприятий и организаций Самарской области кадрами особое внимание уделяет глава региона Дмитрий Азаров.

Студенты и выпускники Нефтегорского государственного техникума побывали на производственных площадках компании «ИНКАТЕХ». Предприятие работает на рынке кабельно-проводниковой продукции и имеет полный производственный цикл: от переработки меди в катанку до готовой продукции.

«Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов для работы на предприятии, - отметил генеральный директор ООО «ИНКАТЕХ» Владимир Остудин. – Думаю, экскурсия помогла учащимся лучше понять процессы производства. Ребята познакомились с руководителями, сделавшими карьеру в ИНКАТЕХ, узнали про их профессиональный путь, получили ценный опыт, который может помочь им в будущей деятельности».

Возможность своими глазами увидеть производственные площадки и потенциальные рабочие места студенты оценили.

«Экскурсия на предприятие меня очень впечатлила! Рада, что попала на такое мероприятие, что смогла увидеть всю внутреннюю кухню большого производства. Хотелось бы пройти здесь стажировку. Возможно, это предприятие станет и местом моей постоянной работы», – поделилась студентка Нефтегорского государственного техникума Арина Карасева.

Сервис «Моя профессия» позволяет молодым людям посетить ведущие производства региона, пройти собеседование с работодателем и успешно закрепиться на рабочем месте.

«Мы тесно сотрудничаем с учебными заведениями района, профориентационные мероприятия проводим на регулярной основе. Молодые люди, которых мы сейчас привлекаем для трудоустройства на предприятия Нефтегорского района, очень мотивированы. Они заинтересованы в собственном карьерном росте», - рассказала руководитель ТЦЗН Нефтегорского района Татьяна Бортникова.

Сервис «Моя профессия» выполняет еще одну важную задачу. Он помогает закрепить в регионе молодые квалифицированные кадры, потому что молодые люди находят работу еще на этапе обучения и остаются потом в Самарской  области.

 

Фото:  Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Теги: Самара

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