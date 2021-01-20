Служба судебных приставов в Самарской области объявляет набор сотрудников

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет набор сотрудников на службу в органы принудительного исполнения.

Поступившим на службу сотрудникам гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск – от 30 календарных дней; денежное довольствие (от 30 тысяч рублей), состоящее из оклада денежного содержания (должностной оклад + оклад по специальному званию), а также различных премий и надбавок; обязательное государственное страхование жизни и здоровья; право на государственную защиту жизни и здоровья сотрудника, жизни и здоровья членов его семьи, а также принадлежащего сотруднику и членам его семьи имущества; выход на пенсию по достижению стажа службы 20 лет и государственное пенсионное обеспечение; охрана здоровья и медицинское обеспечение; обеспечение жилым помещением сотрудника и членов его семьи в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 8 (846) 266-38-72, 266-38-52, 8 937 995 76 76.