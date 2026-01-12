Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале. Об этом свидетельствует утвержденный правительством России производственный календарь.

Так, следующие выходные ожидаются с 21 по 23 февраля. После этого нерабочими будут 7–9 марта в честь Международного женского дня, пишут "Известия".

Майские праздники в 2026 году пройдут в два этапа по три дня. Так, выходные в связи с Днем труда продлятся с 1 по 3 мая, а в честь Дня Победы — с 9 по 11 мая. Летом россияне отдохнут 12–14 июня в рамках празднования Дня России.

Январь 2026 года стал самым «нерабочим» январем за последние пять лет в России, дополняет «Газета.Ru».