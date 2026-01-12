Я нашел ошибку
Главные новости:
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
Студенты СПО губернии поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале


Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале. Об этом свидетельствует утвержденный правительством России производственный календарь.

Так, следующие выходные ожидаются с 21 по 23 февраля. После этого нерабочими будут 7–9 марта в честь Международного женского дня, пишут "Известия".

Майские праздники в 2026 году пройдут в два этапа по три дня. Так, выходные в связи с Днем труда продлятся с 1 по 3 мая, а в честь Дня Победы — с 9 по 11 мая. Летом россияне отдохнут 12–14 июня в рамках празднования Дня России.

Январь 2026 года стал самым «нерабочим» январем за последние пять лет в России, дополняет «Газета.Ru».

«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25

Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33

Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники

Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36

На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24

