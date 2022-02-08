Следователи проверят информацию о матери из Тольятти, трое детей которой проживают в антисанитарных условиях

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"В ходе мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлена публикация о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей жительницей Комсомольского района города Тольятти", - сообщает пресс-служба СУ СК СО

Из публикации следует, что женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и проявляет агрессию по отношению к соседям. В квартире также находятся трое малолетних детей, при этом они проживают в антисанитарных условиях и не обеспечены достаточным количеством продуктов питания, кроме того к ним применяются методы воспитания, доставляющие физические страдания.

По данному факту начата доследственная проверка.

Фото: СУ СК СО