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Следователи проверят информацию о матери из Тольятти, трое детей которой проживают в антисанитарных условиях

8 февраля 2022 17:15
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Начата доследственная проверка. 

"В ходе мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлена публикация о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей жительницей Комсомольского района города Тольятти", - сообщает пресс-служба СУ СК СО

Из публикации следует, что женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и проявляет  агрессию по отношению к соседям. В квартире также находятся трое малолетних детей, при этом они проживают в антисанитарных условиях и не обеспечены достаточным количеством продуктов питания, кроме того к ним применяются методы воспитания, доставляющие физические страдания.

По данному факту начата доследственная проверка. 

 

Фото:   СУ СК СО

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