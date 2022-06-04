Скоропостижно ушел из жизни ректор Института развития образования Владимир Пылев 

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Министерство образования и науки Самарской области с прискорбием сообщает, что на 57 году скоропостижно ушел из жизни кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования, ректор Института развития образования Владимир Александрович Пылев.

Оборвалась жизнь человека, который посвятил себя развитию системы образования. После окончания института десять лет работал учителем истории в куйбышевских школах N8, 121.

В 2001 году Владимир Александрович был назначен заведующим отделом образования Администрации г. Чапаевск. С 2007 года занимал должность заместителя министра образования и науки Самарской области, а в 2012 возглавил министерство. В 2018 году был избран ректором Института развития образования.

Владимир Александрович Пылев много и плодотворно трудился на благо Самарской области. Его отличительными чертами всегда были демократичность, чуткость и внимательность к людям. Он пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны учеников и педагогов. В памяти друзей и коллег он останется сильным, добрым, отзывчивым, профессионалом с большой буквы.

Министерство образования и науки Самарской области скорбит и выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким Владимира Александровича. Светлая ему память!

Фото: Министерство образования и науки СО