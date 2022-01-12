Скончался самарский журналист Юрий Сахаров

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В среду, 12 января, на 77-м году жизни скончался самарский журналист Юрий Петрович Сахаров. Об этом сообщает sova.info

В разные годы Юрий Сахаров работал в крупнейших самарских СМИ: ГТРК "Самара", газетах "Волжская коммуна", "Самарская газета", информационных агентствах РИА "Самара", "Волга Ньюс".



В сложные для страны времена он экспертно исследовал сложные темы, поэтому его работа была по достоинству оценена в 1994 году. Юрий Сахаров стал лауреатом премии Союза журналистов России.



Прощание пройдет в пятницу, 14 января, с 14:00 до 15:00 в ритуальном зале на ул. Дзержинского, д. 27.