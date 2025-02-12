Скончалась бывший главный врач противотуберкулезного санатория «Рачейка» Тамара  Иевлева

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Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Иевлева Тамара Михайловна - бывший главный врач противотуберкулезного санатория «Рачейка», который она возглавляла с 1995 года на протяжении 19 лет.



Тамара Михайловна окончила Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. Ульянова в 1971 году.

Стаж работы в системе здравоохранения - свыше 42 лет. В 1971 году начала свою трудовую деятельность в должности врача-акушера-гинеколога Отделенческой больницы станции Рузаевка. С сентября 1975 года на протяжении почти 39 лет работала в противотуберкулезном санатории «Рачейка»: сначала врачом-ординатором, затем заведующей медицинским отделением, а с марта 1995 года по июль 2014 года – главным врачом учреждения.



Прощание состоится 15 февраля с 9.00 до 11.00 по адресу: г.Сызрань, ул. Образцовская,д. 93, Похоронный дом № 1.

Фото: минздрав СО