Главные новости:
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Россиянин Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде
Прощание с Титовым Андреем Константиновичем состоится 15 февраля.
Умер хирург СКОБ им.Середавина Андрей Титов
Главный смысл мероприятия — отблагодарить тех, кто каждый день трудится на благо общества.
В самарском театре «Мастерская» состоялся фестиваль авторской песни «Во славу Отечества»
Победители награждены медалями, дипломами и ценными призами министерства спорта Самарской области.
Определены победители и призеры «Лыжни России» в Самарской области 
Минобороны РФ предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы
Температура воздуха 15 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С.
15 февраля в регионе ожидается ледяной дождь, гололед, до -4°С
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
Сколько россиян сейчас проживает на Бали?

205
Сколько россиян сейчас проживает на Бали?

На Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тысяч россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов

"Генеральное консульство России в Денпасаре (остров Бали - ред.) активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа, где единовременно пребывает порядка 35 тысяч российских граждан", - рассказал дипломат. 

При этом, по словам главы российской дипмиссии, генконсульство России на Бали пока не может совершать консульские действия – по данному вопросу по-прежнему следует обращаться в консульский отдел посольства России в Джакарте, который оказывает весь спектр консульских услуг, определенный действующим российским законодательством.

Фото: 

CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai Balangan

Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали. Архивное фото

