Сколько россиян сейчас проживает на Бали?

На Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тысяч россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Генеральное консульство России в Денпасаре (остров Бали - ред.) активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа, где единовременно пребывает порядка 35 тысяч российских граждан", - рассказал дипломат.

При этом, по словам главы российской дипмиссии, генконсульство России на Бали пока не может совершать консульские действия – по данному вопросу по-прежнему следует обращаться в консульский отдел посольства России в Джакарте, который оказывает весь спектр консульских услуг, определенный действующим российским законодательством.

Фото:

CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai Balangan

Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали. Архивное фото