Ситуация на рынке труда Самарской области постепенно стабилизируется

81

По состоянию на начало 2020 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в Самарской области составляла 14 640 человек, что является одним из минимальных значений безработицы за многолетний период наблюдений, количество вакансий составляло 26 507 ед., уровень регистрируемой безработицы был равен 0,9%.

Распространение коронавирусной инфекции и связанные с ним ограничительные мероприятия оказали серьезное влияние на ситуацию на рынке труда Самарской области. Так, к концу сентября численность безработных значительно увеличилась до 70 051 человек, количество вакансий – 36 393 ед., уровень безработицы вырос до 4,2%.

В октябре 2020 года наметилась тенденция стабилизации ситуации с регистрируемой безработицей и уже к концу 2020 года численность безработных снизилась в 1,6 раза до 43 814 человек, количество открытых вакансий на конец 2020 года составляет 29 552 ед., уровень регистрируемой безработицы – 2,6%.

На стабилизацию ситуации на рынке труда в регионе повлияли мероприятия активной политики занятости и организация временной занятости, финансируемые из областного бюджета, а также федеральная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда.

В начале текущего года тенденция к сокращению численности безработных и росту открытых вакансий сохраняется. По состоянию на 19.01.2021 численность официально зарегистрированных безработных граждан в Самарской области составляет 40 880 человек, количество вакансий – 29 572 ед., уровень регистрируемой безработицы – 2,4%.

Реализация мероприятий активной политики занятости продолжена: помимо поиска подходящей работы безработным гражданам предлагаются такие государственные услуги, как профориентация, социальная адаптация и психологическая поддержка. Для безработных граждан, испытывающих трудности с выбором оптимального вида занятости, психологами проводится профильное тестирование.

Кроме того, безработные граждане могут принять участие в таких мероприятиях, как общественные и временные работы, организация самозанятости и переезд в другую местность. Одним из эффективных инструментов реагирования на текущие потребности рынка труда остались профессиональное обучение и дополнительного профессионального образования.

Подробнее о получении госуслуг можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства или на сайте министерства труда Самарской области: trud.samregion.ru.

Фото: vk.com