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Ситуация на рынке лекарств в Самарской области стабильная

1 апреля 2022 18:22
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Все контракты, которые были заключены на поставки в аптеки лекарственных препаратов отечественного и импортного производства, поставщиками исполняются.

Ситуация на рынке лекарств в Самарской области стабильная, как и в целом по России. Все контракты, которые были заключены на поставки в аптеки лекарственных препаратов отечественного и импортного производства, поставщиками исполняются.

«Хочу успокоить наших граждан: ни один из производителей, в том числе зарубежных, не отказался от поставок медикаментов. Все препараты в запланированных объемах мы получим в течение года. Плановые объемы поставок лекарств на будущий период определяются на основе объемов потребления в прошедшем периоде. Поэтому временные трудности с отдельными препаратами были связаны с ажиотажным спросом на них или с поиском новых логистических решений по доставке препаратов зарубежного производства. Сегодня в аптеках региона есть достаточный запас лекарств, в том числе, из списка жизненно необходимых», - подчеркнула президент Самарской областной фармацевтической ассоциации, генеральный директор аптечной сети «Дежурная аптека 245» Елена Гладкова.

Ранее у жителей вызывала беспокойство ситуация, связанная с внезапным отсутствием на российском рынке препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками. Эти препараты в настоящее время уже поступают в аптечные сети.

«Был большой спрос на препараты для лечения болезней эндокринной системы, в частности L-Тироксин. В настоящее время поставщики в плановом режиме поставляют этот препарат в аптечные сети, нет смысла им закупаться на многие годы вперед, - пояснила Елена Гладкова. - Кстати, это рецептурный препарат, не забывайте обращаться к врачу за рецептом. Кроме того, у каждого пациента своя схема лечения. Иногда она включает в себя 2 упаковки на год. Наши горожане, которые делали запасы, порой закупали 10 упаковок на 5 лет. Но какой в этом смысл, если срок годности у него 2-3 года, и потом препараты будут не пригодны для лечения?».

Как отмечают специалисты, врач при назначении лечения в большинстве случаев указывает не торговое наименование лекарственного препарата, а название действующего вещества — международное непатентованное наименование. И в этом случае в аптеке почти всегда есть несколько лекарственных препаратов - синонимов с одним и тем же действием.

«Мы получаем необходимые лекарственные препараты, как импортные, так и отечественного производства, - отметила заведующая аптекой Наталья Костина. - Хочу также напомнить жителям, что есть возможность выбора при приобретении лекарств - ориентироваться необходимо на действующее вещество в составе препарата. В рамках одного международного непатентованного наименования представлены разные торговые наименования разной ценовой категории».

Узнать о наличии того или иного лекарства можно на сайтах аптечных сетей, по телефонам аптек и в поисковых системах.

Информацию о наличии лекарственных препаратов в различных аптечных организациях Самарской области можно получить также на сайтах suprema63.ru/msdr/portal.do, allapteki.ru, либо по телефонам справочной «Служба здоровья»: 007 - со всех кабельных телефонов г. Самара, (846) 200-13-03 - для междугородней и сотовой связи, (8482) 76-76-76 - со всех телефонов в г. Тольятти.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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