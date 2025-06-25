Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия.
В Тольятти обсудили меры по укреплению здоровья сотрудников предприятий
Региональный оператор АО «Экология» запустил масштабный проект по пресечению незаконного вывоза строительных отходов и выявлению нарушителей.
В Самаре современные технологии помогут бороться с незаконными свалками
«Магнит» и Билайн внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах
«Магнит» и Билайн внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 
Порядка 60-70% потребностей Самарской области в муке и хлебобулочных изделиях обеспечивает ООО «Мукомольный за
Самарские предприятия развивают экспортный потенциал региона
Сотрудничества позволит клиентам Билайна даже на географически удаленных территориях получить высокое качество услуг связи.
БЮРО 1440 обеспечит сеть наземных станций Билайна спутниковой связью нового поколения
В 2025 году к коллективу Хворостянской ЦРБ присоединился участник программы, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом железнодорожной станции Чагра Максим Катин.
"Земский доктор/Земский фельдшер": в Самарской области 44 специалиста стали участниками программы
В областном Правительстве состоялась региональная сессия форума «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Национальная предпринимательская инициатива».
Сильные идеи для нового времени: в Самарской области выбрали лучшие предпринимательские проекты
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сильные идеи для нового времени: в Самарской области выбрали лучшие предпринимательские проекты

25 июня 2025 14:13
89
В областном Правительстве состоялась региональная сессия форума «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Национальная предпринимательская инициатива».

В областном Правительстве состоялась региональная сессия форума «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Национальная предпринимательская инициатива». Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители региональных министерств, ведомств, институтов развития, рассмотрела восемь лучших проектов и выбрала трех победителей региональной сессии. 

«Любая идея, особенно на стадии своего формирования и оформления в проект, нуждается в действующих механизмах содействия, своевременном подключении сети региональных партнерств, которые позволят этой идее поступательно дойти до реализации. В этом году на участие в треке «Национальная предпринимательская инициатива» было подано 184 идеи от жителей нашего региона. Мы видим, что форум «Сильные идеи для нового времени», как проектная платформа, в нашем регионе чрезвычайно востребован», - отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области. 
Региональные сессии с авторами лучших проектов проводятся для того, чтобы отобрать наиболее перспективные идеи, а также для того, чтобы участники могли получить обратную связь о своих проектах от экспертного жюри.

По итогам презентаций три проекта стали победителями региональной сессии по предпринимательскому треку. 

Одним из них стал проект «Информационная платформа «ИИ Галочка» для декларирования продукции и создания направлений для испытательных лабораторий по требованиям ЕАС или ГОСТ». Автор платформы Ксения Шалунова является резидентом технопарка «Жигулевская долина». 

«Участие в региональной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» – это отличный шанс заявить о проекте. В настоящее время мы собрали команду, проведены исследования рынка, составлена дорожная карта проекта. Хочется поблагодарить наш регион за оказываемую помощь в реализации проекта «ИИ Галочка» и за возможность представлять Самарскую область на форуме «Сильные идеи для нового времени», - отметила Ксения Шалунова.

Еще один проект-победитель - «Нейросеть для генерации дизайна и подготовки специалистов креативной индустрии нового поколения». Автор - компания ТАКО, которая также является резидентом «Жигулевской долины». 

«Мы создаём собственную нейросеть, обучаем студентов работе с ИИ и формируем новое поколение креаторов, способных мыслить стратегически и использовать нейросети как инструмент в реальных проектах, - подчеркнул основатель компании и автор разработки Александр Голодяев. - Проект развивается на площадках технопарков «Жигулёвская долина» и «Сколково». Участие в конкурсе «Сильные идеи для нового времени» — это шаг к масштабированию на федеральный уровень, поиску индустриальных партнёров и расширению диалога между технологиями и креативной экономикой».

Третьим победителем региональной сессии стал проект «Код традиции» — акселерационная программа, объединяющая народное художественное наследие и цифровые технологии. Участники — молодые дизайнеры, художники и цифровые креаторы — создают капсульные коллекции и арт-объекты, вдохновлённые орнаментами, формами и символикой народных промыслов. «Проект переосмысляет народную культуру, превращая её в ресурс для самовыражения нового поколения. Программа подразумевает образовательный модуль по культуре и технологиям, творческий спринт по созданию цифровых коллекций, финальные выставки в цифровых и офлайн-пространствах, а также грантовую поддержку лучших работ», - рассказала о проекте студентка СГЭУ Алина Шведова.

Представленные инициативы финалистов сессии получат поддержку на региональном уровне.

Ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени» организует Агентство стратегических инициатив для поиска идей и проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России. 

В Самарской области всестороннюю помощь в поддержке и развитии бизнес-проектов предпринимателям также оказывают центры «Мой бизнес» региона. На площадках центров можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела. Вся необходимая информация для предпринимателей размещена на сайте mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Региональный оператор АО «Экология» запустил масштабный проект по пресечению незаконного вывоза строительных отходов и выявлению нарушителей.
25 июня 2025, 15:22
В Самаре современные технологии помогут бороться с незаконными свалками
Региональный оператор АО «Экология» запустил масштабный проект по пресечению незаконного вывоза строительных отходов и выявлению нарушителей. Экология
14
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
25 июня 2025, 14:52
В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов. Общество
105
Порядка 60-70% потребностей Самарской области в муке и хлебобулочных изделиях обеспечивает ООО «Мукомольный за
25 июня 2025, 14:47
Самарские предприятия развивают экспортный потенциал региона
Порядка 60-70% потребностей Самарской области в муке и хлебобулочных изделиях обеспечивает ООО «Мукомольный за Экономика
66
В центре внимания
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
25 июня 2025  14:52
В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 
104
День молодежи отметят в Самаре 28 июня
25 июня 2025  09:57
День молодежи отметят в Самаре 28 июня
214
В Самарской области сбит беспилотник
24 июня 2025  23:07
В Самарской области сбит беспилотник
515
Заседание было посвящено обсуждению предложений Совета Федерации Федерального Собрания РФ по формированию концепции федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
24 июня 2025  19:21
Губернатор Вячеслав Федорищев: Комитет Совета Федерации по бюджету провел выездное заседание в Самаре
484
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
24 июня 2025  13:37
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
275
Весь список