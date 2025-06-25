Сильные идеи для нового времени: в Самарской области выбрали лучшие предпринимательские проекты

89

В областном Правительстве состоялась региональная сессия форума «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Национальная предпринимательская инициатива». Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители региональных министерств, ведомств, институтов развития, рассмотрела восемь лучших проектов и выбрала трех победителей региональной сессии.

«Любая идея, особенно на стадии своего формирования и оформления в проект, нуждается в действующих механизмах содействия, своевременном подключении сети региональных партнерств, которые позволят этой идее поступательно дойти до реализации. В этом году на участие в треке «Национальная предпринимательская инициатива» было подано 184 идеи от жителей нашего региона. Мы видим, что форум «Сильные идеи для нового времени», как проектная платформа, в нашем регионе чрезвычайно востребован», - отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Региональные сессии с авторами лучших проектов проводятся для того, чтобы отобрать наиболее перспективные идеи, а также для того, чтобы участники могли получить обратную связь о своих проектах от экспертного жюри.

По итогам презентаций три проекта стали победителями региональной сессии по предпринимательскому треку.

Одним из них стал проект «Информационная платформа «ИИ Галочка» для декларирования продукции и создания направлений для испытательных лабораторий по требованиям ЕАС или ГОСТ». Автор платформы Ксения Шалунова является резидентом технопарка «Жигулевская долина».

«Участие в региональной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» – это отличный шанс заявить о проекте. В настоящее время мы собрали команду, проведены исследования рынка, составлена дорожная карта проекта. Хочется поблагодарить наш регион за оказываемую помощь в реализации проекта «ИИ Галочка» и за возможность представлять Самарскую область на форуме «Сильные идеи для нового времени», - отметила Ксения Шалунова.

Еще один проект-победитель - «Нейросеть для генерации дизайна и подготовки специалистов креативной индустрии нового поколения». Автор - компания ТАКО, которая также является резидентом «Жигулевской долины».

«Мы создаём собственную нейросеть, обучаем студентов работе с ИИ и формируем новое поколение креаторов, способных мыслить стратегически и использовать нейросети как инструмент в реальных проектах, - подчеркнул основатель компании и автор разработки Александр Голодяев. - Проект развивается на площадках технопарков «Жигулёвская долина» и «Сколково». Участие в конкурсе «Сильные идеи для нового времени» — это шаг к масштабированию на федеральный уровень, поиску индустриальных партнёров и расширению диалога между технологиями и креативной экономикой».

Третьим победителем региональной сессии стал проект «Код традиции» — акселерационная программа, объединяющая народное художественное наследие и цифровые технологии. Участники — молодые дизайнеры, художники и цифровые креаторы — создают капсульные коллекции и арт-объекты, вдохновлённые орнаментами, формами и символикой народных промыслов. «Проект переосмысляет народную культуру, превращая её в ресурс для самовыражения нового поколения. Программа подразумевает образовательный модуль по культуре и технологиям, творческий спринт по созданию цифровых коллекций, финальные выставки в цифровых и офлайн-пространствах, а также грантовую поддержку лучших работ», - рассказала о проекте студентка СГЭУ Алина Шведова.

Представленные инициативы финалистов сессии получат поддержку на региональном уровне.

Ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени» организует Агентство стратегических инициатив для поиска идей и проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.

В Самарской области всестороннюю помощь в поддержке и развитии бизнес-проектов предпринимателям также оказывают центры «Мой бизнес» региона. На площадках центров можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела. Вся необходимая информация для предпринимателей размещена на сайте mybiz63.ru.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области