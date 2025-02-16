Школьников Самарской области приглашают стать участниками XI Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы-2025»

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Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2025» проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

В конкурсе определяются лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию или текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Полная информация о конкурсе по ссылкам:

героивеликойпобеды.рф