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Школьников Кинеля посвятили в члены дружины юных пожарных

18 октября 2024 14:07
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Мероприятие прошло на базе стадиона спортивного комплекса «Кинель».

Мероприятие прошло на базе стадиона спортивного комплекса «Кинель».

С напутственными словами к будущим юным пожарным обратились начальник 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Мухтеремов, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области Николай Кичайкин и другие почетные гости праздничного мероприятия.

В торжественной обстановке школьникам были вручены именные членские удостоверения ДЮП и значки юных пожарных.

Зрелищной частью мероприятия стали показательные выступления боевых расчетов по ликвидации условного пожара различными средствами тушения.

В завершение праздника юные пожарные ознакомились со спецтехникой и прошли символическую церемонию посвящения, пройдя через водяной коридор, образованный путем подачи воды из пожарных рукавов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

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