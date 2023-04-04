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Школьник в Тульской области нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями

4 апреля 2023 22:30
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"Полиция ищет владельца сумки", - сказали в полиции.

Школьник в Тульской области нашел сумку с 200 тысячами рублей и воинскими медалями, передает РИА Новости.

В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Щекино" появилось сообщение о том, что на улице Ленина, 44 в городе Щекино была найдена сумка с медалями и деньгами в сумме 200 тысяч рублей. Чуть позже пользователь Татьяна Устинова написала, что сумку нашел ее сын. "Находку передали по описи сотрудникам полиции. Сын хотел, конечно, сам вернуть. Очень надеемся, что награды и всё содержимое сумки найдут своего героя", - написала женщина.

Она приложила к публикации фото, где сотрудники полиции описывают найденное: это разложенные на столе деньги, а также молитвослов и несколько наград, в числе которых медаль "За отвагу".

В УМВД по Тульской области подтвердили РИА Новости факт находки. Там уточнили, что нашедший сумку мальчик – школьного возраста.

"Полиция ищет владельца сумки", - сказали в полиции.

 

Фото из открытых источников

 

 

 

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