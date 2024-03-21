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Школьник из Самарской области помог построить «Город будущего» на смене в «Океане»

21 марта 2024 09:10
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Школьник из Самарской области помог построить «Город будущего» на смене в «Океане»

 

На площадке Всероссийского детского центра «Океан» завершилась тематическая программа «Лифт в будущее» от МТС и Благотворительного фонда «Система». В течение трех недель подростки со всей России знакомились с технологиями создания комфортной городской среды – ИТ-решениями МТС на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики. Полученные знания ребята применили для создания макета «Города будущего», который они презентовали экспертному жюри.

Участниками смены стали школьники 8-11 классов из 28 регионов России – победители конкурсного отбора, представившие работы на тему «Мой город будущего». Среди тех, кто отправился строить «Город будущего», ученик из Самарской области Влад Ершов. Эксперты цифровой экосистемы МТС провели для ребят серию теоретических и практических занятий на тему умного города. Подросткам не просто рассказали о цифровых городах и технологиях, но и продемонстрировали реальные проекты, успешно реализованные МТС в Приморском крае – умные скверы и парки, систему цифровой недвижимости в эко-хаусе «Пастораль», показали, как составляется цифровой портрет туриста и чем он может помочь в развитии сферы гостеприимства в Приморье.  

Используя полученные от экспертов знания, участники смены «Лифт в будущее» построили полноценный город с развитой инфраструктурой. Помимо жилых комплексов, в нем есть аэропорт, вокзал, больница с вертолётной площадкой, школа, университет, развлекательный, торговый и деловой центр, музей, аквапарк, кинотеатр и даже безопасная АЭС нового поколения. При строительстве города ребята сделали акцент на технологии создания комфортной городской среды с помощью цифровых решений. Так, в «Городе будущего» курсирует умный транспорт и работает умное освещение, в жилых комплексах организован вход по биометрии и повсеместно внедрена система «Умный дом», общественные пространства охраняются с помощью интеллектуальных камер, а роботы доставляют товары из торговых центров.  

Креативно подростки подошли и к архитектуре – в городе представлены кафе в форме зеленого кота, где посетители могут пообщаться с гипоаллергенными животными, ресторан в образе дамы в пышной юбке и аэропорт в форме четырехлистного клевера.  Большое внимание ребята уделили экологическим трендам: в городе применяются альтернативные источники выработки энергии, вертикальное и крышное озеленение и даже работают фонари, насыщающие растения кислородом. Отдельно подростки сделали упор на инклюзивность и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удалённой работы.  

«Ребята из Самарской области всегда активно вовлечены в тематические программы и образовательные проекты от МТС и наших партнеров. Дети из нашего региона активно участвуют в различных конкурсах и своим примером заряжают других, выступают с творческими номерами и даже выставляют свои работы в Третьяковской галерее. В рамках смены в «Океане» школьники со всей страны смогли ближе познакомиться с цифровыми сервисами и технологиями, которые помогают решать инфраструктурные задачи регионов. Уверен, что это вдохновит ребят на выбор профессии, а кого-то, возможно, свяжет с в будущем с карьерой в нашей компании» – отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

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