Школа грантовых проектов для представителей НКО стартовала в Самаре

В обучении принимают участие представители 76 ТОСов и более 40 иных некоммерческих организаций.

Слушателей научат составлять заявки для участия в грантовых конкурсах, в том числе через систему «Электронный бюджет», и пошагово разрабатывать социально значимые проекты.

В образовательной программе будут задействованы представители Общественной палаты Самары, бизнес-сообщества, преподаватели вузов города, в том числе Международной школы бизнеса, а сами занятия продлятся до 19 декабря.

Фото горадминистрация