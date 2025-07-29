«Школа героев» в Самаре: ветераны СВО осваивают управление беспилотниками и высокотехнологичными предприятиями

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Участники второго потока «Школы героев» в рамках выездного модуля обучения посетили научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

«Школа героев» — это региональный проект, который в Самарской области начал реализоваться в октябре прошлого года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Он стал продолжением президентской программы «Время героев». Обучение второго потока стартовало в июне.

Рамиль Ибатуллин ушел на СВО добровольцем в 2023 году, освоил управление дронами. Решил пройти обучение в «Школе героев», прошел отбор, и сейчас активно учится. Экскурсию на производство беспилотных летательных аппаратов считает полезной и интересной частью учебы.

«Это очень серьезный проект, - отметил Рамиль Ибатуллин. - Министерство труда и «Таволга» организовали обучение на высоком уровне, преподаватели очень профессиональные, многое уже почерпнул. Специальная военная операция - серьезный вызов, и сейчас те изменения, которые происходят в стране, в госаппарате – они не менее важны, хочется поучаствовать в этом, как и в СВО. Сделать что-то для своей Родины».

На площадке научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара» слушатели познакомились с производством, а затем на практике изучили принципы управления высокотехнологичным предприятием.

«Я стал участником федеральной программы, и для меня очень важно поделиться опытом с ребятами, которые сейчас ищут себя, ищут как применить свои навыки, полученные в рамках СВО. И конечно, это большая возможность, чтобы сделать наш регион еще лучше, сильнее с кадровой точки зрения», - рассказал генеральный директор НПЦ «Беспилотные авиационные системы «Самара» Константин Яшин.

Для очного обучения во втором потоке отобрали 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. «Школа героев» - уникальная возможность для бойцов пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру.

Фото: АНОО ДПО Таволга