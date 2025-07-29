«Школа героев» в Самаре: ветераны СВО осваивают управление беспилотниками и высокотехнологичными предприятиями

Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение двух дней проходили лекции, квизы, беседы, также все желающие непосредственно на поляне форума смогли вступить в регистр, сдав 5 мл крови.
Участникам молодежного форума "иВолга" рассказали о важности донорства костного мозга
Данный объект имеет особое значение для муниципалитета и всей области и находится на личном контроле губернатора.
Вячеслав Федорищев проконтролировал реконструкцию очистных сооружений в Новокуйбышевске
Гостей фестиваля ждут спектакли для детей и интерактивы, творческие мастер-классы, ярмарка авторских изделий ручной работы и другие творческие площадки.
«Пластилиновый дождь»: фестиваль уличного искусства пройдет в Самаре
Лучшей делегацией форума стала команда Оренбургской области, продемонстрировавшая выдающиеся результаты по всем направлениям.
Завершился XIII Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
Вячеслав Федорищев отметил: в лагере хорошие вожатые, дети под присмотром, и для взрослых есть хорошая возможность познакомиться с Самарской областью.
Вячеслав Федорищев в Тольятти посетил пансионат «Звездный» и пообщался с детьми из Снежного
Участниками программы предусмотрено создание 47 промышленных кластеров.
Самарскую область отметили за активную деятельность по созданию промышленных кластеров
В экспозиции представлены произведения художницы разных лет.
ЗИМ Галерея: психолог Наталья Богдан расскажет о синдроме отложенной жизни
На немытых фруктах и ягодах могут быть яйца паразитов, болезнетворные бактерии, вирусы, плесень (при хранении) и токсины.
Гастроэнтеролог указал, чем для здоровья опасны растущие близко к земле овощи, фрукты и ягоды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.58
0.03
EUR 93.21
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Смотрите фильмы в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой неделе
В Самаре пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке»
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Школа героев» в Самаре: ветераны СВО осваивают управление беспилотниками и высокотехнологичными предприятиями

29 июля 2025 14:18
172
«Школа героев» - уникальная возможность для бойцов пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру. 

Участники второго потока «Школы героев» в рамках выездного модуля обучения посетили научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». 

«Школа героев» — это региональный проект, который в Самарской области начал реализоваться в октябре прошлого года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Он стал продолжением президентской программы «Время героев».  Обучение второго потока стартовало в июне.

Рамиль Ибатуллин ушел на СВО добровольцем в 2023 году, освоил управление дронами. Решил пройти обучение в «Школе героев», прошел отбор, и сейчас активно учится. Экскурсию на производство беспилотных летательных аппаратов считает полезной и интересной частью учебы.

«Это очень серьезный проект, - отметил Рамиль Ибатуллин. -  Министерство труда и «Таволга» организовали обучение на высоком уровне, преподаватели очень профессиональные, многое уже почерпнул. Специальная военная операция - серьезный вызов, и сейчас те изменения, которые происходят в стране, в госаппарате – они не менее важны, хочется поучаствовать в этом, как и в СВО. Сделать что-то для своей Родины».

На площадке научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара» слушатели познакомились с производством, а затем на практике изучили принципы управления высокотехнологичным предприятием. 

«Я стал участником федеральной программы, и для меня очень важно поделиться опытом с ребятами, которые сейчас ищут себя, ищут как применить свои навыки, полученные в рамках СВО. И конечно, это большая возможность, чтобы сделать наш регион еще лучше, сильнее с кадровой точки зрения», - рассказал генеральный директор НПЦ «Беспилотные авиационные системы «Самара» Константин Яшин.

Для очного обучения во втором потоке отобрали 45 человек, еще 45 действующих участников СВО вошли в резерв программы. «Школа героев» - уникальная возможность для бойцов пройти профессиональную переподготовку и построить карьеру. 

 

Фото:  АНОО ДПО Таволга

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Гостей фестиваля ждут спектакли для детей и интерактивы, творческие мастер-классы, ярмарка авторских изделий ручной работы и другие творческие площадки.
29 июля 2025, 17:37
«Пластилиновый дождь»: фестиваль уличного искусства пройдет в Самаре
Гостей фестиваля ждут спектакли для детей и интерактивы, творческие мастер-классы, ярмарка авторских изделий ручной работы и другие творческие площадки. Общество
26
Участниками программы предусмотрено создание 47 промышленных кластеров.
29 июля 2025, 16:56
Самарскую область отметили за активную деятельность по созданию промышленных кластеров
Участниками программы предусмотрено создание 47 промышленных кластеров. Общество
88
В экспозиции представлены произведения художницы разных лет.
29 июля 2025, 16:41
ЗИМ Галерея: психолог Наталья Богдан расскажет о синдроме отложенной жизни
В экспозиции представлены произведения художницы разных лет. Общество
79
В центре внимания
Встреча состоялась на молодежном форуме «иВолга». Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся популяризации и развития науки в Самарской области.
29 июля 2025  14:24
Федорищев и Древаль: будем масштабировать просветительскую деятельность в регионе
151
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
29 июля 2025  14:00
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
126
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
29 июля 2025  11:41
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
174
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
29 июля 2025  10:01
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
177
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
367
Весь список