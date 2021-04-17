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Шествие Бессмертного полка в Самаре может состояться

17 апреля 2021 10:39
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Шествие Бессмертного полка в Самаре может состояться

В Самаре идет активная подготовка к празднованию Дня Победы. Так, 9 мая 2021 года, на главной городской площади состоится традиционный военный парад. 

В праздничном мероприятии примут участие состав 2-ой гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, представители силовых ведомств и юнармейцы. Также в Самару привезены танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные артиллерийские гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган" и другая техника. В небо над Самарой поднимутся самолёты и покажут фигуры высшего пилотажа.

Планируется, что после завершения военного парада, пройдет и шествие «Бессмертного полка». Однако, это напрямую будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, сообщается на сайте областного Правительства. Уточняется, что проект «Бессмертный полк онлайн» состоится в любом случае, вне зависимости от каких-либо факторов.

В Самаре в военном параде, посвященному 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые за все время задействуют зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», пишет ГТРК Самара.

 Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

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