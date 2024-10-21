Сезон закаток: как и чем закрывают урожай в России

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Эксперт ВсеИнструменты.ру Юлия Мешалкина рассказал о ключевых этапах подготовки к домашним заготовкам, уделив внимание выбору банок, крышек, закаточных машинок и стерилизаторов для долговременного хранения продуктов.

Ключевые этапы подготовки к домашним заготовкам

При подготовке к консервации важную роль играет правильный выбор банок и крышек. Эксперт порекомендовал тщательно проверять стеклянные банки на наличие трещин и сколов, чтобы избежать нарушения герметичности во время хранения. Спрос на банки для консервирования увеличился на 12% по сравнению с августом прошлого года, что свидетельствует о росте интереса к домашним заготовкам.

Закаточные машинки также играют ключевую роль в процессе консервирования. Важно выбирать надежные модели, которые обеспечат надежную фиксацию крышек на банках. По данным ВсеИнструменты.ру, спрос на закаточные машинки в этом году вырос на 15%.

Стерилизация для долговременного хранения

Стерилизация является важным этапом в процессе консервации. Эксперт отметил, что можно использовать как паровые стерилизаторы, так и духовые шкафы. Рекомендуется стерилизовать банки на пару в течение 10 минут или использовать духовку при температуре 100-110 градусов. Это поможет обеспечить длительное хранение продуктов, сохранив их свежесть.

Помимо этого, важную роль играют натуральные консерванты, такие как уксус и лимонная кислота, которые помогают замедлить рост микроорганизмов и продлить срок хранения.

Популярные товары для консервирования в этом сезоне

В сезоне 2024 года значительно вырос спрос на товары для консервирования. Например, продажи крышек для закаток увеличились на 18% по сравнению с прошлым годом, а спрос на стерилизаторы, особенно автоматические модели, также значительно увеличился. Это связано с их удобством и многофункциональностью. Уплотнительные кольца и универсальные крышки оказались одними из самых востребованных товаров, так как многие обновляют свой инвентарь для консервации, чтобы обеспечить долговременное и качественное хранение продуктов.

Изменения в методах консервирования

Несмотря на традиционные методы горячей закатки, все больше людей отдают предпочтение вакуумным крышкам, которые обеспечивают лучшую герметичность и простоту в использовании. Эксперт отметил, что данный тренд отражает изменения в предпочтениях россиян, стремящихся к более эффективным и современным способам консервации.

Советы по хранению домашних заготовок

Чтобы заготовки сохранили свои вкусовые качества и оставались безопасными для употребления, их следует хранить в темных и прохладных местах, избегая прямого солнечного света. Эксперт рекомендует регулярно проверять банки на вздутие крышек и появление плесени, а также подписывать каждую банку, чтобы следить за сроком годности продуктов.