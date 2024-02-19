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Сезон игр Детского КВН стартует в Самарской области

19 февраля 2024 15:16
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К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.

Движение «Самарский КВН» при поддержке Правительства Самарской области организует и проводит игры Детского КВН Самарской области сезона 2023-2024 года. Детский КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу –  Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.

 20 и 21 февраля в г. Самара, в КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106 Г, в 17.00 пройдут игры ½  финала Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.

20 февраля играют:

«Пурумпумпум», Школа 155 г.о. Самара ,

«Дело было», Школа 114 г.о. Самара,

«Самая красивая», детская театральная студия «Luxury time» г. Волгоград,

«Замолкни», Школа 35 г.о. Самара,

«New people»,  Школа 68 г.о. Самара,

«YesToday», Гимназия 11 (Базовая школа Российской академии наук).

21 февраля играют:

«Пятница 13», Школа 13 г.о. Самара,

«Девчата из Чата», Школа 2 г. Волжский, Волгоградской области,

«Ильинка», Школа 12 г.о. Самара,

«Вот так вот», Школа 144 г.о. Самара,

«Гармония», Школа 41, «Гармония» г.о. Самара,

«На карандаше», Школа 16 г.о. Самара.

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Фото:   департамент информационной политики СО

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