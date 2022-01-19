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«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена

19 января 2022 12:12
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«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена

Эксперты региональной премии в области связей с общественностью закончили голосование за конкурсные работы. По итогам 2021 года на победу в Самарской области претендовали 36 проектов. Имена победителей будут названы на торжественной церемонии в конце января.

В этом году самая серьезная конкуренция развернулась в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации» и «Культурно-образовательные проекты».

«По словам членов жюри, абсолютное большинство проектов этого года – очень сильные, интересные, актуальные. Определить в такой ситуации лучших – задача не из легких. Однако у регионального этапа премии 18 экспертов, каждая работа оценивается по 200-балльной шкале, что и помогло прийти к объективному результату», – рассказывает Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии «Серебряный Лучник – Самара», генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН».

«Подтверждаю, что проекты этого года выглядят очень достойно. Еще раз убедилась, что Самара отличается и большим количеством, и высоким качеством работ», – добавляет Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии «Серебряный Лучник».

Проекты участников конкурса оценивались по таким критериям, как актуальность и сложность задачи, наличие стратегии, оригинальность решений, эффективность и комплексность. Также учитывалось соответствие проекта заявленной номинации, стандартам оформления премии.

«С особым интересом изучала работы в новой номинации «ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера». Приятно сознавать, что региональные компании понимают под ESG не только эко-проекты, а именно системную долгосрочную работу, разнообразные факторы, определяющие стратегию развития на много лет вперед. Уверена, что презентации на церемонии награждения станут такими же яркими, как и сами проекты!» – говорит член жюри, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анастасия Беленкова.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится в конце января 2022 года.

Исполнительная дирекция регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей в Самарской области – агентство коммуникаций «ПРАТОН».

Партнеры проекта: Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ПАО «ТОАЗ».

Информационные партнеры премии: ГТРК «Самара», информационный портал «Волга Ньюс», Самарское областное вещательное агентство, «КоммерсантЪ-Волга», группа компаний «Выбери Радио», Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

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