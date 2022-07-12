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Семья из Сызрани стала участником окружного конкурса "Успешная семья Приволжья-2022"

12 июля 2022 15:18
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Стаж их семейной жизни – 30 лет. Супруги воспитали 20 детей, из них 3 кровных и 17 приемных.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Чебоксарах состоялась церемония награждения победителей окружного фестиваля «Успешная семья Приволжья». Самарскую область представляла замечательная многодетная семья Захарьяш Валерия Владимировича и Светланы Владимировны.

Стаж их семейной жизни – 30 лет. Супруги воспитали 20 детей, из них 3 кровных и 17 приемных. Семья Захарьяш активно участвует в общественной жизни города, является ярким примером для подражания, пропагандируют семейные ценности и ответственное отношение к воспитанию. Их семья внесена в Книгу Почета «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань» в номинации «Профессиональная замещающая семья» за заслуги в укреплении института семьи, воспитании детей, за вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций

Более 4 тыс. человек стали участниками мероприятия 2022 года, в числе которых социально-активные и многодетные семьи Приволжского федерального округа, представители органов местного самоуправления, образования, здравоохранения, культуры и общественных организаций.

В финал вышли 14 семей из всех регионов ПФО, которые пользуются заслуженным общественным признанием и уважением.

Конкурс проходил по 4 направлениям:
«Презентация семьи»
«Творческий номер на свободную тему»
 «Культурно-познавательный конкурс»
 «Рассказ о своем регионе».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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