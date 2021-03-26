Съемочная группа Калужской телерадиокомпании «НИКА» работала в Самаре в рамках проекта «Чей космос?»

92

С 24 по 26 марта 2021 года в г. Самаре работала съемочная группа Калужской областной телерадиокомпании «НИКА». В канун 60-летнего юбилея первого полета человека в космос журналисты из Калуги посетили наш город в рамках проекта с немного эпатажным названием «Чей космос?».

Конечно, в рамках проекта космос никто не делил. По задумке редколлегии ТРК «Ника» съемочная группа должна подготовить материалы для документального фильма о Самаре и Самарской области, как о «космической столице России», ведь освоение космоса начиналось на ракетах, собранных на заводах нашего региона. Особенное звучание передаче придадут звонкие молодые голоса детей-ведущих. Истории, рассказанные простым и понятным молодому поколению языком, всегда легко воспринимаются и запоминаются. Отрадно, что тема истории освоения космоса волнует и интересует современное поколение. Программа «Чей космос?» расскажет о пяти «звездных» локациях, которые связывают Самару и Калугу с космосом. При этом наш регион позиционируется как центр отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей, славными трудовыми традициями и значимыми достижениям. А Калужская область – как «колыбель космонавтики», где жил и работал великий ученый К.Э. Циолковский.

От самарского региона над созданием сюжета работали корреспонденты областного молодежного пресс-центра «ЮНКОР». За два дня съемок ребята вместе с гостями из Калуги посетили музей «Самара Космическая», музей авиации и космонавтики Самарского университета имени С.П. Королева, площадь имени Д.И.Козлова, парк имени Ю.А.Гагарина и другие площадки, являющиеся достопримечательностями Самарской губернии.

Одним из самых ярких моментов съемок стал творческий диалог в музее завода «Прогресс» с ветераном аэрокосмической отрасли, заместителем генерального конструктора Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» Геннадием Петровичем Аншаковым. Он рассказал историю создания пилотируемых ракет, о том, как обеспечивается безопасность и сохранность экипажа, вспомнил свои впечатления о первом годе работы и о подготовке ракеты для полета Ю. Гагарина: «Непередаваемое чувство гордости переполняло нас всех от того, что мы причастны к разработке и подготовке такого важного для всего человечества шага!»