Сельхозярмарки, работавшие у музея Алабина и в поселке Мехзавод, переехали на новое место

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Ежегодно в Самаре организуют муниципальные сельскохозяйственные ярмарки. Работа ярмарок носит сезонный характер, поэтому две сельхозярмарки, расположенные у музея имени Петра Алабина и в поселке Мехзавод у дома культуры «Октябрь» завершили свою деятельность в связи с установлением холодной погоды. С четверга, 30 ноября, они продолжили свою работу на новом месте – на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Отметим, что здесь располагается круглогодичная муниципальная ярмарка. Как отмечают специалисты профильного Департамента, ярмарка на пересечении Киевской и Тухачевского пользуется популярностью у покупателей: здесь представлен самый разнообразный ассортимент товаров, а торговые ряды организованы в современных каркасно-тентовых конструкциях. Они оборудованы системами поддержания комфортной температуры круглый год. Территориальное размещение ярмарки обеспечивает доступность товаров, способствует развитию и укреплению внутрирегиональных и межрегиональных связей, оказывает поддержку местным сельскохозяйственным производителям. Кроме того, на торговой точке предусмотрены места для пенсионеров, которые могут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках.

Ярмарка на пересечении улиц Киевской и Тухачевского работает с четверга по воскресенье с 08:00 до 19:00. Для автолюбителей на ее территории предусмотрена просторная парковка. Также можно добраться на общественном транспорте, к площадке ходят: трамваи № 1, 3, 4, 15,16,18; автобусы № 24, 34, 41, 53, 56; маршрутное такси № 21м, 99, 226, 305д, 366, 396, 480.

Фото предоставлено администрацией Самары