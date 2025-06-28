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Сегодня в Самарской области состоялась «Гонка героев». Это старт по пересеченной местности с 25 препятствиями: стенами, рукоходами, водными преградами.

Старт впервые проходил в новом месте: на «Ассет Арене» в Красноярском районе Самарской области.

В рамках гонки проведены всероссийские соревнования и чемпионат Самары и Самарской области по гонкам с препятствиями, а также массовый старт для спортсменов-любителей. Они, в отличие от профессионалов, имели возможность пропустить препятствие, если не находят сил его преодолеть. Но этой возможностью пользовались немногие: участники «Гонки героев» выходят на старт, чтобы преодолеть себя.

️ В числе участников - сборная команда министерства спорта Самарской области: сотрудники ГАУ ДО СО СШОР № 1 и ГАУ СО «Самара Арена».

Также на старт вышла команда «Школы героев» - ветераны СВО, которые своим примером вдохновляют земляков вести здоровый образ жизни.

Участников приветствовали вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, министр спорта Лидия Рогожинская, глава Красноярского района Юрий Горяинов.

Фото: Maxim Kalinkin