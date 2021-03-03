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МЧС проводит проверку систем оповещения.

3 марта во всех регионах России пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения. Они запланированы с 10 часов 40 минут по местному времени. Об этом сообщили в МЧС.

В указанное время будет подан сигнал «Внимание всем!»: запустят сирены и громкоговорители, прервут эфир трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (но всего на одну минуту). В МЧС России просят сохранять спокойствие: сигналы и прерывание эфира — плановые и нужны для отработки своевременного доведения информации до населения об опасностях.

Такие проверки проводят регулярно, на 2021 год запланировано два мероприятия: 3 марта и 6 октября, пишет 63.ру.