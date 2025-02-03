Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель проекта - помочь членам семей участников СВО, в том числе членам семей погибших, в обретении жизненной опоры и получении новых профессиональных навыков.
Члены семей участников СВО региона участвуют в общественном проекте «СВОя сила»
Теперь выплаты предоставляются как работающим, так и не работающим ветеранам, а также тем, у кого пенсия превышает размер 33013 руб.
Ветераны труда Самарской области продолжают получать ЕДВ
Фонд президентских грантов поможет реализовать социальный проект.
Сегодня стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года
Торжественное открытие проекта прошло в Курской области.
В Самарской области, как и по всей стране, стартовала Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
В рамках проекта Знание.Родители с 14 по 17 февраля в Центре знаний «Машук» состоится образовательная смена «Родители со Знанием».
Знание.Родители: как развивается просветительская работа с сообществом родителей по всей стране
«Бункер Сталина» стал не только трудовым подвигом народа, но и подвигом научной мысли, ведь его проект был разработан в кратчайшие сроки.
Росреестр СО: "Календарь Победы". Бункер Сталина
Освоение гаджетов способствует улучшению когнитивных способностей.
Врач рассказал о положительном влиянии социальных сетей на мозг
В Самаре ночью -3, -5°С, днем -1, -3°С.
4 февраля в регионе небольшой снег, до -5°С
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.81
-0.2
EUR 102.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий «Феномены кино» в Самаре
В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года

3 февраля 2025 16:11
84
Фонд президентских грантов поможет реализовать социальный проект.

Сегодня, 3 февраля 2025 года, стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года. Заявки принимаются на сайте фонда до 17 марта.

Напомним, что в январе были подведены итоги первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов. Самарская область вновь оказалась в числе лидеров по количеству поддержанных проектов - участников конкурса и сумме выделенной поддержки (55 проектов на сумму более 133 миллионов рублей).

«Второй год подряд наш регион занимает третье место по ключевым показателям грантового конкурса, - подчеркнул министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов. - Первые две строчки рейтинга принадлежат Москве и Санкт-Петербургу, то есть из всех регионов Самара лидирует. Это говорит о том, что работа по поддержке наших некоммерческих организаций и оказание методической помощи в подготовке грантовых заявок ведется системно и приносит результаты».

Финансирование от Фонда президентских грантов получают некоммерческие организации из разных сфер. Ключевое требование к участникам - предложить проекты, которые окажут помощь жителям региона по социально важным направлениям. Максимально актуальное направление сегодня связано с поддержкой участников специальной военной операции и тех, кто уже вернулся домой и нуждается в социальной адаптации и поддержке. Например, среди региональных организаций, получивших грант фонда, есть такие, которые реализуют проекты в этой сфере.

«Я сам являюсь участником СВО и ветераном боевых действий, - рассказал директор автономной некоммерческой организации «Помощь инвалидам» Сергей Петров. - После возвращения у меня родилась идея проекта по психологической и социально-трудовой адаптации участников СВО, в том числе бывших осужденных. Эта работа, в первую очередь, включает взаимодействие с психологом, интеграцию в социальную и трудовую жизнь. Сейчас мы помогаем участникам определиться с направлением деятельности: это может быть работа на предприятии или индивидуальное предпринимательство. Организуем для них обучение у партнеров, среди которых заводы, частные охранные предприятия, также сотрудничаем с центром «Мой бизнес», где можно погрузиться в основы предпринимательства, узнать об условиях получения социального контракта и открыть свое дело».

В новом конкурсе Фонда президентских грантов могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие органов власти в составе учредителей.

При этом фонд рекомендует не откладывать подачу заявки на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве проработки проекта. Кроме того, у участников конкурса не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.

 Подробные условия участия в конкурсе можно найти в положении о конкурсе. Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
3 февраля 2025  09:55
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
224
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1 февраля 2025  14:24
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
935
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
1 февраля 2025  10:53
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
752
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
798
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
650
Весь список