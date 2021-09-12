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Сегодня Самара отмечает День города

12 сентября 2021 10:11
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Сегодня Самара отмечает День города

В этом году Самара празднует свой 435-летний юбилей. В условиях текущей эпидемиологической ситуации мероприятия Дня города Самары будут не столь масштабными, как в предыдущие годы.

Традиционный фестиваль джазовой музыки «Самара open jazz» пройдет на нескольких площадках, чтобы не допустить одновременно большого скопления зрителей. Джазовые стандарты прозвучат в парке Юрия Гагарина и сквере «Три вяза» 12 сентября.

Основные экспозиции государственных и муниципальных музеев, расположенных в Самаре, будут открыты для бесплатного посещения. Подробную информацию можно узнать на сайтах музеев.

12 сентября с 10.00 до 18.00 на площади Куйбышева будет работать городская ярмарка. Здесь можно будет купить продукцию сельхозпроизводителей, приобрести декоративные растения, ознакомиться с товарами предпринимателей под брендом «Сделано в Самаре», отведать блюда национальных кухонь. В рамках ярмарки пройдет культурная программа. Также на площади Куйбышева пройдет выставка ретро-машин и мотоциклов, организованная «АвтоРадио-Самара». 

Продолжит свою работу впервые открывшаяся в этом году ярмарка на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Здесь представлен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включающий сельхозпродукцию от производителей Самарской области и соседних областей.

12 сентября с 17.00 творческие программы «Праздник у дома» пройдут в каждом районе города на дворовых территориях и общественных пространствах. Горожане смогут побывать на концертных площадках в непосредственной близости от своего дома.

Вечером 12 сентября будет запущен фейерверк. Праздничные залпы будут даны с двух барж в акватории реки Волги. Посмотреть фейерверк можно с волжской набережной.

 

 

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на площадках проведения мероприятий количество зрителей будет ограничено, волонтеры будут осуществлять термометрию, выдавать маски и следить за соблюдением социальной дистанции.

Теги: В центре внимания День города

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