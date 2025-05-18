Сегодня подразделения МЧС СО три раза выезжали на тушение пожаров 

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С начала дня в Самарской области подразделения МЧС выезжали на тушение 1 пожара в Самаре:



в Кировском районе горело неэксплуатируемое строение на 50 квадратах.

Привлекались 17 огнеборцев и 4 единицы техники.



В области - на 2 пожара:



в Безенчукском районе горела частная баня на 50 квадратах.

в Ставропольском районе горел дачный дом на 60 квадратах.

Выезжали 17 огнеборцев и 5 единиц техники.



На ликвидацию последствий ДТП привлекались 5 раз:



в Самаре произошло столкновение двух легковых автомобилей.

в Большечерниговском районе - столкновение грузового и легкового автомобилей.

в Елховском районе - столкновение двух грузовых автомобилей.

в Ставропольском районе - столкновение легкового автомобиля и электросамоката.

в Волжском районе - столкновение трех легковых автомобилей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО