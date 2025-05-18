Сегодня подразделения МЧС СО три раза выезжали на тушение пожаров 

С начала дня в Самарской области подразделения МЧС выезжали на тушение 1 пожара в Самаре:
в Кировском районе горело неэксплуатируемое строение на 50 квадратах.
Привлекались 17 огнеборцев и 4 единицы техники.
В области - на 2 пожара:
в Безенчукском районе горела частная баня на 50 квадратах.
в Ставропольском районе горел дачный дом на 60 квадратах.
Выезжали 17 огнеборцев и 5 единиц техники.
На ликвидацию последствий ДТП привлекались 5 раз:
в Самаре произошло столкновение двух легковых автомобилей.
в Большечерниговском районе - столкновение грузового и легкового автомобилей.
в Елховском районе - столкновение двух грузовых автомобилей.
в Ставропольском районе - столкновение легкового автомобиля и электросамоката.
в Волжском районе - столкновение трех легковых автомобилей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО