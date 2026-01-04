Я нашел ошибку
Комментарий начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району подполковника полиции Станислава Емельяненко.
Подробности ДТП с тремя большегрузами в Красноярском районе
Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины.
На лыжной базе «Чайка» прошел забег Деда Мороза
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня на площади Куйбышева ледовую программу представят самарские фигуристы 
В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения.
В Самаре впервые проводится детский турнир «Новый год с футбольным мячом»
По предварительным данным скончался один водитель.
На 3 км трассы Р229 в Красноярском районе столкнулись три большегруза
Общий объём выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей.
Студенты вузов губернии получили стипендии губернатора
Особое внимание было уделено работе коммунальных служб в центральных районах Самары с плотной жилой застройкой.
Региональная ГЖИ оценила работу УК и ТСЖ в первые дни января в Самаре
В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.
Дорожные службы региона работают в усиленном режиме
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Сегодня на площади Куйбышева ледовую программу представят самарские фигуристы 

135
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10.

Сегодня, 4 января, в 19:00 на площади Куйбышева жителей и гостей Самары ждет ледовая программа от самарских спортсменов-фигуристов.   (0+)

Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10. С наступившим 2026 годом всех гостей поздравят главный зимний волшебник Дед Мороз и Зимушка-Зима.

Главный партнер проекта – Самарская областная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках».

Новогоднее культурно-спортивное представление начнется в 19:00 на большом ледовом катке со стороны улицы Вилоновской. Также ледовую программу можно будет увидеть 8 января в это же время.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

