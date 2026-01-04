Сегодня на площади Куйбышева ледовую программу представят самарские фигуристы 

Сегодня, 4 января, в 19:00 на площади Куйбышева жителей и гостей Самары ждет ледовая программа от самарских спортсменов-фигуристов. (0+)



Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10. С наступившим 2026 годом всех гостей поздравят главный зимний волшебник Дед Мороз и Зимушка-Зима.



Главный партнер проекта – Самарская областная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках».



Новогоднее культурно-спортивное представление начнется в 19:00 на большом ледовом катке со стороны улицы Вилоновской. Также ледовую программу можно будет увидеть 8 января в это же время.

Фото: пресс-служба администрации Самары