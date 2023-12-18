Сборная УФСИН СО завоевала «серебро» в соревнованиях по волейболу

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Соревнования по волейболу приурочены к двум славным датам. Это 30-летие Конституции Российской Федерации и 100-летие отечественного волейбола.

В напряженной и упорной борьбе за призовые места участвовали команды от управления уголовно-исполнительной системы, отдела специального назначения и Самарский юридический институт ФСИН России.

Сборная УФСИН завоевала почетное второе место, а спецназовцы – «бронзу».

Серебряному призеру в торжественной обстановке вручили медали и почетный диплом. С успешным выступлением волейболистов тепло поздравили коллеги по службе и пожелали им новых спортивных достижений сообщает пресс-служба УФСИН СО.