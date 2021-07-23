Сборная Россия на парад открытия Олимпиады выйдет под №77

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Российская команда выйдет на парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр под 77-м номером, сообщает РИА Новости. Церемония открытия начнётся в 14 часов по московскому времени.

Как рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, численность российской делегации на параде атлетов составит от 60 до 80 человек. Знаменосцами команды станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Между тем в столичной префектуре Японии в преддверии открытия Игр завершился последний этап эстафеты олимпийского огня. Торжественная церемония прошла возле здания токийской мэрии, передает ТАСС. В Токио забег проходил без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Вечером огонь доставят на главную олимпийскую арену, где состоится церемония открытия Игр. Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии состязания перенесли на год.

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на соревнования в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.