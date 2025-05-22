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Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ - уже послезавтра

22 мая 2025 14:19
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ЗаБег.РФ охватывает 89 городов в 20 странах мира.

 Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ охватывает 89 городов в 20 странах мира. На старт выйдет и Самарская область. 6+

 24 мая, первый старт в 9:00
 Самара, Последняя миля стадионa «Cолидарность Самара Арена»

 На регистрации остались последние слоты: https://забег.рф/Самара

На выбор доступны четыре дистанции:
‍ 1 км (семейный забег, от 6 лет)
‍ 5 км (любительский забег, от 16 лет)
‍ 10 км (для опытных бегунов, 18+)
‍ 21,1 км (полумарафон, 18+)

Для участия необходима медицинская справка; участникам в возрасте от 6 до 17 лет - письменное разрешение родителей

Сегодня стартует выдача стартовых пакетов в Самаре в ТЦ «Гудок»:
 22 мая с 11:00 до 20:00
 23 мая с 10:00 до 20:00
При себе необходимо иметь паспорт и оригинал медицинской справки.

 

Фото:  минспорта СО

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