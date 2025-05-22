Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ - уже послезавтра

Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ охватывает 89 городов в 20 странах мира. На старт выйдет и Самарская область. 6+
24 мая, первый старт в 9:00
Самара, Последняя миля стадионa «Cолидарность Самара Арена»
На регистрации остались последние слоты: https://забег.рф/Самара
На выбор доступны четыре дистанции:
1 км (семейный забег, от 6 лет)
5 км (любительский забег, от 16 лет)
10 км (для опытных бегунов, 18+)
21,1 км (полумарафон, 18+)
Для участия необходима медицинская справка; участникам в возрасте от 6 до 17 лет - письменное разрешение родителей
Сегодня стартует выдача стартовых пакетов в Самаре в ТЦ «Гудок»:
22 мая с 11:00 до 20:00
23 мая с 10:00 до 20:00
При себе необходимо иметь паспорт и оригинал медицинской справки.
Фото: минспорта СО