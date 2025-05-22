Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ - уже послезавтра

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Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ охватывает 89 городов в 20 странах мира. На старт выйдет и Самарская область. 6+



24 мая, первый старт в 9:00

Самара, Последняя миля стадионa «Cолидарность Самара Арена»



На регистрации остались последние слоты: https://забег.рф/Самара



На выбор доступны четыре дистанции:

‍ 1 км (семейный забег, от 6 лет)

‍ 5 км (любительский забег, от 16 лет)

‍ 10 км (для опытных бегунов, 18+)

‍ 21,1 км (полумарафон, 18+)



Для участия необходима медицинская справка; участникам в возрасте от 6 до 17 лет - письменное разрешение родителей



Сегодня стартует выдача стартовых пакетов в Самаре в ТЦ «Гудок»:

22 мая с 11:00 до 20:00

23 мая с 10:00 до 20:00

При себе необходимо иметь паспорт и оригинал медицинской справки.

Фото: минспорта СО