Самарские пограничники напоминают о правилах выпаса скота

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В связи с началом периода выпаса сельскохозяйственных животных Пограничное управление напоминает о необходимости соблюдения порядка ведения хозяйственной деятельности в пограничной зоне.

На территории приграничных районов Саратовской области систематически регистрируются факты перехода (перепаса) через государственную границу лошадей, крупного и мелкого рогатого скота.

Это связано с бесконтрольным содержанием поголовья и отсутствием организованного выпаса. В 2020 году зафиксировано 60 подобных случаев.

Нарушители режима государственной границы привлекаются к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ.

Несоблюдение элементарных правил содержания домашнего скота способствует ухудшению эпизоотической обстановки. В период пастбищного сезона следует помнить, что выпас скота в приграничных районах должен быть контролируемым и осуществляться только в установленных местах.