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Самозанятые Самарской области вновь представят свою продукцию на весенней ярмарке

22 февраля 2022 17:22
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Она состоится 6 марта.

Мастера по созданию уникальных изделий ручной работы вновь примут участие в традиционной весенней ярмарке самозанятых. Она состоится 6 марта 2022 г., в преддверии главного весеннего праздника, на площадке галереи «Формограмма» (г.Самара ул. Молодогвардейская, 80).

Такая форма поддержки особенно востребована среди плательщиков налога на профессиональный доход, которые своими руками создают оригинальные изделия, но не всегда могут самостоятельно найти каналы для реализации продукции. Участие в ярмарке – прекрасная возможность представить свой проект на широкую аудиторию, лично познакомиться с постоянными покупателями, которые ранее могли заказывать товары только онлайн, найти новых клиентов и встретиться с единомышленниками и коллегами по цеху.

Формирование комплекса мер поддержки самозанятых граждан в Самарской области ведется благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Создание комфортного делового климата – одна из ключевых задач Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова совместно с жителями региона. Сегодня самозанятые активно развивают свои проекты, пользуются мерами поддержки и возможностями, которые создаются для плательщиков налога на профессиональный доход.

Маркеты продукции самозанятых в Самарской области уже третий год организует министерство экономического развития и инвестиций. В 2021 году такие мероприятия объединили 70 участников и более 3 тысяч посетителей.

Конкурсный отбор среди пользователей специального налогового режима для участия в весеннем маркете проводят эксперты регионального центра «Мой бизнес». Стать участником маркета смогут действующие самозанятые, зарегистрированные в Самарской области, которые производят товары в категориях: сувенирная продукция; продукты питания; товары для красоты и здорового образа жизни. Итоги очередного отбора станут известны 26 февраля. Каждый участник получит бесплатное место на выставке.

«Очень здорово, что есть такие меры поддержки для начинающих предпринимателей, они помогают успешно стартовать и находить новых клиентов», – заметил участник весенней ярмарки прошлого года Владислав Агапкин.

«За считанные часы у нас раскупили весь ассортимент! Очень здорово, что на ярмарке собралось столько приятных гостей и участников, спасибо организаторам», – рассказала о своём опыте самозанятая, основатель бренда Smotri Honey Юлия Картаева.

 

Фото:   правительство СО

 

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