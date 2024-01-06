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Самой "мандариновой" страной за первые девять месяцев 2023 года стала Россия

6 января 2024 20:30
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На нее пришлись более чем 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тысяч тонн.

Самой "мандариновой" страной за первые девять месяцев 2023 года стала Россия - на нее пришлись более чем 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тысяч тонн. В денежном выражении в импорте мандаринов также лидирует РФ, а США заняли второе место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных, предоставленных агентству "Руспродсоюзом".

Так, в общем объеме мандаринового импорта в мире за девять месяцев прошлого года, который превысил 1,8 миллиона тонн, Россия заняла 21% с 406 тысячами тонн.

При этом второе место по количеству купленных мандаринов с заметным отрывом от России заняли США, на которые пришлось 13% мирового импорта, или 242 тысячи тонн. Далее расположились Великобритания - 8% (или 153 тысячи тонн) и Франция - 7% (или 138 тысяч тонн). Замыкает пятерку стран, больше остальных покупающих мандарины, Германия, которая импортировала 107 тысяч тонн этих цитрусовых (7%).

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