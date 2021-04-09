Самару посетит экипаж из журналистов «КП» - участник Всероссийского автопробега «Земные дороги российского космоса»

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Экипаж из журналистов «Комсомольской правды» стартовал из Москвы 6 апреля. За неделю участники автопробега проедут по маршруту: г. Москва – г. Гагарин – г. Калуга – д. Новоселово (Владимирская область) – г. Нижний Новгород – с. Шоршелы (Республика Чувашия) – г. Самара – г. Саратов – г. Москва. Журналисты посетят места, связанные с развитием отечественной космонавтики и трагическими страницами ее истории.

- Очень важно, чтобы знания о славных страницах нашей истории передавались из поколения в поколение. У нас много интересных мест, связанных с космонавтикой, где можно отлично провести время всей семьей. По таким местам и пройдет наш автопробег – о них мы расскажем на всех ресурсах «Комсомольской правды», - рассказал участник автопробега, первый заместитель генерального директора «КП» Роман Карманов.

В Самарскую область автопоезд прибудет в пятницу поздно вечером, а в субботу, 10 апреля, «комсомольцы» посетят музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая».

В рамках автопробега будут проходить встречи космонавтов с жителями регионов, «космические уроки» в школах. Местные музеи пополнят свои экспозиции легендарными репринтами «Комсомольской правды» и альманахом «Юрий Гагарин. Как это было». В нем собраны все публикации «Комсомолки» о первом космонавте планеты за шесть десятков лет - от репортажа Василия Пескова, датированного 12 апреля 1961 года и интервью Ярослава Голованова, до расследований о причинах катастрофы самолета УТИ МиГ-15 27 марта 1968 года, в которой погибли Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин.

Финиширует автопробег 11 апреля в Саратове. Здесь состоится круглый стол с участием представителей Ростуризма, Евразийского союза туриндустрии, историков и журналистов. Участники обсудят перспективы туризма по земным «космическим» маршрутам.