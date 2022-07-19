Самару накроют 5-балльные магнитные бури

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Геомагнитная обстановка в Самарском регионе скоро начнет меняться. Со среды, 20 июля, метеозависимым людям придется трудно. Грядущие волнения специалисты оценивают в 4-5 баллов.

Синоптики центра Гисметео обещают магнитные возмущения 20, 21, 22 и 23 июля. Несмотря на то, что бури оцениваются как небольшие и слабые, они могут заметно повлиять на самочувствие многих самарцев, пишет ГТРК Самара.

В период магнитных бурь необходимо хорошо высыпаться и делать утреннюю гимнастику. Не стоит употреблять в пищу тяжелую еду, алкогольные напитки или табачную продукцию. Также рекомендуется ограничить поездки на автомобиле и не поддаваться стрессовым ситуациям.