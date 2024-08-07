Самарцы выбирают название для нового бассейна в Куйбышевском районе

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Спортивный комплекс на улице Калининградской работает каждый день с 7:00 до 22:00.

Бассейн около стадиона "Нефтяник" открыли в декабре прошлого года. Для всех местных жителей он стал доступен в начале мая 2024-го.

На днях городской департамент физической культуры и спорта организовал второй этап голосования по выбору названия для спортивного объекта. В нем учли результаты первого тура, мнения и пожелания горожан, пишет Сова.

Среди вариантов: "Волга", "Самара", "Нефтяник", "Жемчужина" и "Чемпион". Сделать свой выбор можно на платформе "Госуслуги. Решаем вместе", уточнили местные власти.