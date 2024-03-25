Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
Путин: теракт в «Крокусе» совершён руками радикальных исламистов
Путин: теракт в «Крокусе» совершён руками радикальных исламистов
МЧС: последствия пожара в "Крокусе" после теракта полностью ликвидированы
МЧС: последствия пожара в "Крокусе" после теракта полностью ликвидированы
Совбез ООН почтил память погибших в «Крокус Сити Холле»
Совбез ООН почтил память погибших в «Крокус Сити Холле»
Камила Валиева перестала получать стипендию президента России 
Камила Валиева перестала получать стипендию президента России 
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
Студенты из Самарской области разработали решения для развития промышленности на основе бережливого производства
Студенты из Самарской области разработали решения для развития промышленности на основе бережливого производства
В Правительстве Самарской области состоялся координационный совет по взаимодействию с Движением Первых
В Правительстве Самарской области состоялся координационный совет по взаимодействию с Движением Первых
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.61
0.66
EUR 100.22
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей

25 марта 2024 23:39
159
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей

В понедельник, 25 марта, в Самарскую область прибыли почти 500 детей из Белгородской области, они были размещены на базе одного из детских лагерей региона. Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел условия, созданные для учебы и отдыха ребят, пообщался с юными белгородцами и их сопровождающими, а также персоналом детского центра.

Напомним, 19 марта в связи с обстрелами приграничного региона было принято решение об эвакуации детей в другие субъекты России. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят, глава региона оперативно дал все необходимые поручения курирующему зампреду Правительства и министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области по организации всех необходимых условий для проживания ребят.

Сейчас в регион приехали около 500 ребят  в возрасте от 6 до 18 лет. Дети рассказали Дмитрию Азарову, что добрались хорошо и довольны условиями размещения. Чтобы порадовать ребят, в детском лагере организовали праздничную встречу.

«В лагере нас приняли очень хорошо, тут очень красиво и классная атмосфера», - поделилась Дарина.

Губернатор осмотрел учебные классы, жилые комнаты в корпусах, проверил, как ребята разместились в них, уточнил, как будет организован распорядок дня.

Директор детского центра пояснила, что лагерь полностью готов, дети будут жить в нескольких корпусах. Педагогический, медицинский штат полностью укомплектован. Сейчас прибывшие ребята распределяются по классам. Большинство приехавших — это дети в возрасте 8-10 лет. Санаторно-курортное лечение детям назначат по медицинским документам, которые они  привезли с собой.

«Мы готовы и учить, и предоставлять санаторно-курортное лечение, и дарить детям праздник», - сказала директор центра.

Предусмотрена и досуговая программа. Помимо воспитателя с детьми постоянно будут по два творческих волонтера - подготовленные сотрудники,  которые в этом лагере работают уже более 5 лет и прошли обучение и с психологами, и с игровыми терапевтами. В центре есть условия для творческих занятий.

«Постараемся все учесть, ребята, чтобы у вас как можно больше было привычных для вас любимых занятий», - обратился губернатор к детям.

Глава региона поблагодарил персонал лагеря. «Очень надеюсь, что ваши знания, ваша любовь к детям в полной мере проявятся в отношении этих замечательных белгородских детей, которым сейчас непросто, - обратился он к сотрудникам, - Надеюсь, что окружим ребят заботой и вниманием, постараемся, чтобы им у нас понравилось.  Для нас тут точно нет чужих детей».

Также Дмитрий Азаров встретился с педагогами, сопровождающими ребят, поинтересовался, есть ли у них замечания и предложения по размещению и организации пребывания детей.

Руководитель группы сообщила, что добирались поездом, все прошло хорошо. Также она отметила четкую организацию доставки автобусами непосредственно до лагеря. «Дети были счастливы, что встретились наконец-то, потому что они у нас сидят дома, в подвалах, в убежищах, не видят друг друга. Первое, что спросили дети, когда мы приехали — «Мы будем гулять? Можно гулять?» Им хочется гулять, бегать, общаться».

Губернатор нацелил руководителей профильных министерств и администрации города на полное содействие коллегам по всем возникающим вопросам. Отдельно он сделал акцент на организации учебного процесса для тех ребят, которым в этом году предстоит сдавать ОГЭ и итоговую аттестацию. Дмитрий Азаров также поручил совместно проработать экскурсионные программы для гостей.

По словам сопровождающих педагогов,  планируется, что часть ребят пробудет в Самарской области 21 день, а часть — до конца учебного года. Этот вопрос будет решаться с родителями детей.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь в размещении детей на самарской земле.  «Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место», - сказал Вячеслав Гладков.

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
25 марта 2024, 18:31
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
Губернатор Самарской области провел встречу с Послом Республики Сербия в РФ. Политика
223
Регион примет детей на три недели, но если обстановка в Белгородской области не изменится, они останутся до конца учебного года.
24 марта 2024, 14:48
Вячеслав Гладков поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь в размещении белгородских детей 
Регион примет детей на три недели, но если обстановка в Белгородской области не изменится, они останутся до конца учебного года. Общество
619
Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.
23 марта 2024, 14:59
В Самарской области объявлен двухдневный траур
Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров. Общество
894
В центре внимания
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
383
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
25 марта 2024  18:31
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
218
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
25 марта 2024  18:02
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
230
Аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети Самары
25 марта 2024  16:23
Аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети Самары
238
В Самарской области ожидают снег и гололед
25 марта 2024  15:38
В Самарской области ожидают снег и гололед
254
Весь список