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Самарцы станут участниками популярной телепрограммы и национальной премии

2 февраля 2021 11:00
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Самарцы станут участниками популярной телепрограммы и национальной премии

В пятницу, 29 января, юный автор-исполнитель из Самары Даниил Хачатуров, финалист федеральных проектов «Детское Евровидение», «Ты супер!» и его мама Елена Хачатурова отправились в Москву для участия в съёмках шоу «Поле чудес» и в торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной национальной премии «Мы будем жить!».

Существенный вклад в организацию поездки Даниила и Елены Хачатуровых в Москву внёс благотворительный фонд «Радость», возглавляемый Светланой Полдамасовой: «Мы давно знакомы с Даниилом и его семьей и рады были помочь в организации поездки. Наш фонд принимает активное участие и помогает талантливым детям, ребятам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Это наша социальная ответственность, ведь в конечном итоге, такие таланты, как Даниил – гордость нашего города, области, страны».

Следуя традиции «Поле чудес», самарцы отправились на проект не с пустыми руками. Даниил и его мама напомнят всей стране о знаменательной дате – 60-летнем юбилее со дня первого полёта человека в космос и 170-летии Самарской губернии. Так, в знаменитый музей капитал-шоу «Поле Чудес» наши земляки передадут символ космической столицы России – точную копию монумента ракеты-носителя «Союз», уникальные тюбики с настоящей едой космонавтов от главного космического вуза региональной столицы – Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, памятный подарок с изображением достопримечательностей Самары от местной администрации, созданный специально к юбилею нашей губернии. Не обойдется и без традиционных «вкусных» презентов: на передачу поехала ароматная пахлава от армянской диаспоры многонациональной Самары и каравай с оригинальной надписью от одного из ведущих самарских булочно-кондитерских комбинатов.

Программа с участием наших земляков выйдет в эфире Первого канала 12 февраля, в пятницу, в 19:40 (мск).

«Мы не ожидали подобного отклика на приглашение Даниила на шоу. Сначала даже растерялись, что же привезти в качестве подарков на передачу, которую смотрит столько лет вся страна, – делится Елена Хачатурова. – Но теперь мы спокойны, – самарские сувениры займут достойное место в музее телепередачи. Спасибо за помощь, очень трогательна такая поддержка и забота».

Напомним, что для Даниила Хачатурова участие в съёмках федерального масштаба не в новинку. В свои 13 лет Даниил – поэт, музыкант, певец, финалист и лауреат множества проектов и конкурсов. Общаясь с Даниилом, сложно поверить, что за плечами у мальчика тяжелая борьба с онкозаболеванием, в результате которой он потерял зрение. Победа над раком научила его выигрывать всегда. Только за последний год мальчик участвовал в 40 конкурсах и всегда привозил дипломы лауреата. В его «копилке» и два гран-при в фестивале Игоря Крутого «Добрая волна», дуэт с Дианой Гурцкой. «Мне не страшно и не волнительно. Когда выхожу на сцену, я испытываю радость, – говорит Даниил. – Музыка и исполнение песен – для меня жизнь».

На передаче «Поле Чудес» Даниил вместе с артистами детского музыкального театра «Домисолька» исполнит свою песню «Звёзды телефонов не дают». А 7 февраля в Государственном Кремлевском Дворце на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов премии «Мы будем жить!» прозвучит песня Даниила «Мама», которую он написал в соавторстве со своей мамой Еленой. «Честно говоря, я немного была удивлена, что меня отметили в номинации «Материнское сердце», – признается Елена Хачатурова, – мне кажется, я ничего не делаю такого, чего не делала бы мать для своего ребенка. Но организаторы посчитали, что мой опыт может быть полезен тем, кто оказался в ситуации, подобной нашей». Елена отмечает, что они ведут насыщенную творческую жизнь, и перелёты для Даниила – привычное состояние, помогающие ему творить. «Я очень люблю летать и не боюсь полётов, – делится Даниил, – в самолётах часто рождаются мои песни. Не знаю, почему именно в небе, наверное, от какого-то адреналина и радости».

Даниила и Елену Хачатуровых ждут насыщенные две недели в Москве. И есть все основания рассчитывать, что это путешествие также откроет новые возможности для осуществления мечты Даниила, написанной им в письме к Деду Морозу в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний». Акция проходит повсеместно во всех регионах России до конца февраля текущего года. Даниил мечтает снять клип на свою авторскую песню. И первые шаги к осуществлению мечты уже сделаны: загорелись идеей исполнить желание юного певца сценаристы, операторы и режиссёры самарского областного молодёжного пресс-центра «ЮНКОР».

Фото: pixabay.com

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1 февраля 2021  21:16 
Оперштаб СО: приоритетную возможность привиться от коронавируса должны иметь и граждане, оставившие заявки на Госуслугах
На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания». Здравоохранение
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В России с 1 февраля на 4,9% повышаются социальные выплаты
1 февраля 2021  09:50 
В России с 1 февраля на 4,9% повышаются социальные выплаты
Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год. В стране
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В феврале россиян ждет шестидневная рабочая неделя
1 февраля 2021  09:29 
В феврале россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Из-за Дня защитника Отечества рабочим днем делают субботу, 20 февраля. Социум
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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