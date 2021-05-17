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Самарцы спешат приобрести путевки детям в летние лагеря

17 мая 2021 13:24
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Самарцы спешат приобрести путевки детям в летние лагеря

В Самарской области идёт бронирование путёвок в летние оздоровительные лагеря. Свободных мест осталось совсем немного.

Два дня подряд 14 и 15 мая региональные власти открывали бронирование на льготные путёвки для детей. Часть затрат на них берёт на себя государство и стоимость отдыха в лагерь составляет от 6852 рублей (без удобств) до 12906 (санаторный отдых на 24 дня с удобствами в номере), что гораздо ниже коммерческих расценок.

С первых минут открытия брони случился ажиотаж, в наиболее популярные лагеря все путёвки расхватали за 2-3 минуты. В первый день выставлялись санаторные заезды длительностью 24 дня, в 9.03 – свободные места были только в Кинель-Черкасском «Колосе». На сегодня это единственный санаторный лагерь в регионе, куда родители ещё могут взять льготную путёвку своим детям. Из 80 выставленных мест – 47 ещё свободно. Возможно, граждане не забыли, что здесь в прошлом году был первый коронавирусный обсерватор для прибывающих из-за границы.

Свободные места ещё остаются в обычных оздоровительных лагерях. Но в большинство из них путёвки уже разобрали, и родители начали бурно обсуждать, как можно успеть забронировать путёвки в желаемое место отдыха.

«У меня вчера дочь весь вечер тренировалась вносить данные в заявку. В результате у нее на это 20 секунд уходило. И таких много... )))»- написал самарец Олег в отзывах на сайте бронирования.

Впрочем, у тех, кто не успел научиться быстро печатать на компьютере, есть ещё одна возможность попытать счастья во вторую волну. В 00.00 часов 25 и 26 мая будут открыты для доступа путёвки, от которых отказались. Их немного, но шансы отправить ребёнка по льготной путёвки в желаемый лагерь есть, пишет ГТРК Самара.

 

Теги: летние лагеря летний отдых детей

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