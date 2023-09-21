Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»

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С 27 по 29 сентября в ВК «Экспо-Волга» состоится выставка-форум «Комфортная городская среда» - место встречи представителей власти, бизнеса, финансовых институтов, отраслевых союзов и объединений.



Экспозиция проекта представит все необходимое для создания комфортной городской среды, благоустройства городских и придомовых территорий, внутридомовых и инженерных систем, эксплуатации жилищного фонда, а также коммунальную технику, современные строительные материалы, технологии и оборудование.



В рамках мероприятия запланирована масштабная деловая программа, ключевыми моментами которой станут сессии по темам: "Комфорт городской среды: составляющие успешного благоустройства", "Управление многоквартирным домом", "Безопасность детского игрового и спортивного оборудования", "Капитальный ремонт общего имущества МКД" и другие.



Подробности и регистрация по ссылке на сайте: https://comfort-expo.ru/programma/27-sentyabrya/