Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
В Самаре загорелся пассажирский автобус
В Самаре загорелся пассажирский автобус
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
-0.38
EUR 94.94
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали о важных факторах при выборе работы

9 октября 2025 09:41
107
Самарцы рассказали о важных факторах при выборе работы

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.

Ключевыми факторами выбора работы для самарцев являются высокий уровень оплаты труда (62%), адекватность начальства (35%) и стабильность компании (32%). Каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (25%), комфортную психологическую атмосферу (21%) и удобство расположения места работы (21%). Возможность развиваться в профессиональном плане важна каждому пятому, work-life balance — 16% опрошенных, интересные задачи — 14% респондентов. Для 11% горожан в приоритете эффективные системы управления, для 8%— компенсационный пакет. Реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения (5%), имидж компании (3%) или корпоративная культура (2%).

Деньги на первом месте как для мужчин, так и для женщин. Для представителей сильного пола более важна адекватность начальства. Женщины же чаще мужчин называли комфортную психологическую атмосферу и удобное расположение места работы.


У горожан разных возрастов — разнонаправленные векторы интереса. Молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост: перспективы карьерного (35%) и личностного роста (27%) для них важнее, чем для тех, кто старше. Респонденты 45+ чаще выбирают стабильность компании (34%), комфортную атмосферу (33%), близость работы к дому (29%), в то время как карьерный и личностный рост для них менее актуален (13 и 11%).

Уровень дохода сильно влияет на приоритеты. Для людей с заработком от 100 тысяч рублей в месяц высокий уровень оплаты труда критически важен (72%), тогда как для респондентов с меньшим доходом его значимость ниже (хотя и для них размер вознаграждения на первом месте). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще выбирают удобное расположение места работы (35%), а зарабатывающие от 100 тысяч — эффективность систем управления и компенсационный пакет (14 и 12%).

Работодатели сегодня прекрасно осознают доминирование денежного фактора при принятии кандидатом решения о трудоустройстве: о значимости высокой зарплаты сегодня говорят 80%. Представители компаний отмечают важность общей адекватности руководства (35%) и компенсационного пакета (19%).

Время проведения: 1—7 октября 2025 года

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
353
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
624
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
527
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
725
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
762
Весь список