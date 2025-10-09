Самарцы рассказали о важных факторах при выборе работы

107

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города.

Ключевыми факторами выбора работы для самарцев являются высокий уровень оплаты труда (62%), адекватность начальства (35%) и стабильность компании (32%). Каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (25%), комфортную психологическую атмосферу (21%) и удобство расположения места работы (21%). Возможность развиваться в профессиональном плане важна каждому пятому, work-life balance — 16% опрошенных, интересные задачи — 14% респондентов. Для 11% горожан в приоритете эффективные системы управления, для 8%— компенсационный пакет. Реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения (5%), имидж компании (3%) или корпоративная культура (2%).



Деньги на первом месте как для мужчин, так и для женщин. Для представителей сильного пола более важна адекватность начальства. Женщины же чаще мужчин называли комфортную психологическую атмосферу и удобное расположение места работы.



У горожан разных возрастов — разнонаправленные векторы интереса. Молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост: перспективы карьерного (35%) и личностного роста (27%) для них важнее, чем для тех, кто старше. Респонденты 45+ чаще выбирают стабильность компании (34%), комфортную атмосферу (33%), близость работы к дому (29%), в то время как карьерный и личностный рост для них менее актуален (13 и 11%).



Уровень дохода сильно влияет на приоритеты. Для людей с заработком от 100 тысяч рублей в месяц высокий уровень оплаты труда критически важен (72%), тогда как для респондентов с меньшим доходом его значимость ниже (хотя и для них размер вознаграждения на первом месте). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще выбирают удобное расположение места работы (35%), а зарабатывающие от 100 тысяч — эффективность систем управления и компенсационный пакет (14 и 12%).



Работодатели сегодня прекрасно осознают доминирование денежного фактора при принятии кандидатом решения о трудоустройстве: о значимости высокой зарплаты сегодня говорят 80%. Представители компаний отмечают важность общей адекватности руководства (35%) и компенсационного пакета (19%).

Время проведения: 1—7 октября 2025 года